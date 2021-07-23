"Они не боятся ни земного, ни Божьего суда": Какие заповеди чаще всего нарушает власть по мнению украинцев

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Украинские гаранты принимают присягу на двух главных книгах в стране - Конституции и Евангелие. Однако не придерживаются ни одной из них, нарушая все возможные законы и правила. Руководство нашей страны готовится к записи ярких видео для соцсетей, где озвучат очередные обещания и псевдопобеды. Но искренности в этих роликах крайне мало.

Какие заповеди чаще всего нарушает действующая власть по мнению украинцев? Об этом граждане высказались в программе "Чуємо кожного".

"Не воруй и не обманывай", - считает мужчина из Ужгорода.

"Седьмая заповедь - не воруй. Раз украл, а потом - как магнитом", - сказала жительница Закарпатья.

"Все на каждом шагу нарушают. Их судить нужно", - думает житель Ужгорода.

"В тюрьмы их нужно посадить. Хотелось бы их там видеть, но я не верю, что это получиться", - высказалась женщина из Ужгорода.

"Они не боятся ни земного, ни божьего суда. Понимаете, люди, у которых мозг заплыл жиром, не поверят. Они нарушили все духовные законы", - отметил закарпатец.

"Укради, обмани или убей. Они убивают наш народ на корне", - подчеркнула жительница Запорожья.

"Полюби ближнего своего - вот это самая главная заповедь, которой они должны придерживаться. Потому что думают только о себе, а о других нужно не просто думать, а нужно полюбить людей", - добавила киевлянка.