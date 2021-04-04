"Она наша "скорая помощь": Оксана Марченко в фильме "Паломница" рассказала о жизни матушки Алипии из Голосеевской пустыни

Скриншот с видео

В пятницу, 2 апреля, вышла новая серия авторского проекта Оксаны Марченко "Паломница" о Свято-Покровской Голосеевской пустыни. Во время съемок телеведущая рассказала зрителям о жизненном пути матушки Алипии, усыпальница которой расположена на территории Голосеевского монастыря.

В фильме наместник Голосеевского монастыря епископ Ворзельский Исаакий (Андроник) показал, где находится усыпальница известной на весь мир монахини.

"Здесь находятся мощи матушки Алипии. Сейчас к ней тысячи, десятки тысяч приходят, просят помощи. Она у нас как "скорая помощь". Господь прославляет своих угодников, тех, которые ближе к нам. Ведь она родилась в начале 20-го века, ее многие помнят, до сегодняшнего дня жива еще ее келейница", − рассказал епископ.

В фильме Оксана Марченко рассказала, что свой путь странствования Агафья Авдеева (так звали монахиню Алипию в миру) начала еще в детстве. В 1918 году после захвата власти большевиками родителей Агафьи расстреляли. Оставшись сиротой, девочка начала скитаться. Но вскоре оказалась в камере смертников. Там, по ее словам, ей суждено было провести почти десять лет.

До сегодняшних дней дожила келейница монахини Алипии, Мария Скидан, которая делится воспоминаниями.

"Матушка мне рассказывала: скрипнули двери, открылись двери, зашел апостол Петр и ее за руку вывел на черный ход, и она вышла, и таким путем матушка осталась жива", − рассказывает Мария.

После войны, по словам Оксаны Марченко, в открывшейся Киево-Печерской лавре странница приняла монашеский постриг с новым именем − Алипия. Несколько лет жила в дупле старого дерева недалеко от монастыря, а в 1961 году, когда Лавру вновь закрыли, монахиня поселилась в небольшой хижине возле разоренной Голосеевской пустыни.

По словам келейницы матушки Алипии, ее дом был очень простым: в нем была кровать, тумбочка и угол для молитвы. Несмотря на это, матушка принимала у себя в гостях всех приходящих паломников, для всех находила трапезу. Внешний вид матушки Алипии ее келейница описывает так:

"На шнурочках сзади была иконочка, а спереди были ключи, много-много очень ключей. Каждый ключик - это была душа человека, за которую она вымаливала. Люди шли потоком, тогда еще нельзя было так, чтоб ходили, но через лес, добирались, приходили. Люди приезжали, которые болели раком, а потом приезжали и очень благодарили матушку со слезами", − говорит Мария Скидан.

YouTube Оксаны Марченко

Оксана Марченко рассказывает, что матушка Алипия за свое странное поведение часто подвергалась оскорблениям и насмешкам. Лишь некоторые понимали: монахиня выбрала один из труднейших духовных подвигов − юродство во Христе. Намеренное внешнее безумие для достижения внутреннего смирения.

30 октября 1988 года около дома матушки Алипии собралось множество людей. Они хорошо помнили слова матушки о том, что ее земной путь закончится именно в этот день, и пришли проститься.

"Признаюсь, меня глубоко тронули эти рассказы очевидцев. В отличие от монахини Алипии, о ее помощницах сегодня вспоминают редко. А ведь жизнь этих простых, искренних женщин, тоже можно назвать подвигом. Такие преданные чада, как Мария Скидан, забыв о себе, долгие годы отдавали все свои силы ради служения ближнему", − считает телеведущая.

На вопрос о том, почему монахиня Алипия до сих пор не прославлена в лике святых, наместник Голосеевского монастыря ответил:

"Вы знаете, видно, что еще не пришло время. Но главное, что она нам помогает. Мы же видим ее помощь", − говорит епископ Исаакий.

Напомним, что премьера уже пятого фильма проекта "Паломница" о Голосеевском монастыре состоялась в пятницу, 2 апреля, на YouTube-канале Оксаны Марченко. В этой серии телеведущая раскрывает тему милостыни и, как и в предыдущих сериях, несет послушание в монастыре − в этот раз на кладбище.