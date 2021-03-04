Омбудсмен предлагает создать "детское" подразделение киберполиции из-за угроз в сети

80% детей зарегистрированы в соцсетях, и среди них каждый четвертый ребенок получал запрос сексуального характера

"Нам важно сегодня также говорить о создании соответствующего "детского" подразделения в киберполиции", - сказал Кулеба.

По его словам, по данным исследований, 80% детей зарегистрированы в социальных сетях, и среди них каждый четвертый ребенок получал запрос, который касается сексуального насилия и эксплуатации.

Он добавил, что сейчас все государства ищут возможности для защиты детей в интернете, несмотря на то, что доступ детей к соцсетям разрешен с 13 лет.

"В отношении ТікТок (сервис для создания и просмотра коротких видео, - ред.) - десятки тысяч обращений, по крайней мере в мой офис, от учителей, от родителей, относительно запрета вообще ТікТок. Была буквально на минувшей неделе информация, что я якобы выступил за запрет ТікТок - этого не было, но я поднимал вопрос, что надо обсудить вопрос вообще с такими сетями, как ТікТок, что делать, потому что это обязанность государства защитить наших детей от вредоносного контента", - подчеркнул уполномоченный по правам детей.

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