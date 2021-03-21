Олег Ширяев об информации относительно нападения в Харькове: Очередная ложь Нацкопуса

Олег Ширяев 057.ua

Информация о якобы причастности членов Гражданского движения "Патриоты – За жизнь" к нападению на человека в Харькове является очередным fake news Национального корпуса. Об этом говорится в видеозаявлении регионального руководителя движения Олега Ширяева на официальной странице "Патриоты – За жизнь" в соцсети Facebook.

"Хочу сделать официальное заявление по ситуации, в которой представители Нацкорпуса в соцсетях распространяют информацию о том, что якобы я и мои товарищи совершили нападение на человека в Харькове. Наша организация стоит на догмах закона и порядка. Ни я, ни мои товарищи, ни наша организация не имеют отношения к никаким противоправным действиям, о которых они заявляют", - сказал он.

При этом Олег Ширяев отметил, что заявления Нацкорпуса лишь подтверждают его статус недостоверного источника информации.

"Нацкорпус всегда с лёгкостью присваивает себе чужие победы и открещивается от своих неудач. Они - творцы фейковых новостей, трусливые лгуны и обманщики", - подытожил он.