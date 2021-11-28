Олег Мажуго: Cобрано более 30 тысяч подписей против повышения тарифов и переименования населенных пунктов

ОПЗЖ

По инициативе Олега Мажуго, руководителя молодежного крыла ОПЗЖ в Луганской области, продолжается сбор подписей жителей региона против повышения тарифов и переименования населённых пунктов. Уже собрано более 30 тысяч подписей.

"Для многих жителей Луганской области коммунальные тарифы – неподъемны, и люди не в состоянии их оплачивать. Что уже говорить, о платёжках, которые придут с началом отопительного сезона?! С такой тарифной нагрузкой объём задолженности за коммунальные услуги будет расти, что приведет к коллапсу всей энергосистемы. Но самое страшное, что всё это происходит при полном попустительстве власти", – отметил он.

По словам Олега Мажуго, вместо того чтобы решать острые для страны вопросы, власть занимается переименованием населенных пунктов и делает это, даже не спросив мнения жителей.

"К нам в общественные приемные, при личных встречах обращались люди, которых возмущает такая политика. Для того, чтобы обратить внимание на жизнь людей на местах, заставить власть решать их проблемы, молодежное крыло ОПЗЖ инициировало сбор подписей. Каждый день в палатки к нам приходят люди, которые поддерживают нашу инициативу. И количество подписавших растет с каждым днем", – отметил Олег Мажуго.