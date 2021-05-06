Оксана Марченко выпустит новую серию "Паломницы" с Филиппом Киркоровым

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В эту пятницу, 7 мая, выйдет новая серия авторского проекта Оксаны Марченко "Паломница". В фильме покажут Закарпатскую обитель - Свято-Николаевский Мукачевский женский монастырь и расскажут об его особой иконе.

Воскресенье – маленькая Пасха. Так священнослужители называют этот день. Они ждут его с нетерпением, чтобы совершить особую службу, на которую соберется весь приход. Ведь воскресение – день для Бога, в который стоит отложить все дела, прийти в церковь ко Всевышнему и провести его с семьей. Именно об этом дне подробно идет речь в новой серии "Паломницы".

В девятом фильме про свой духовный путь рассказывает Филипп Киркоров. Он покажет свою домашнюю часовню, а также решится на шаг, который не мог сделать всю свою жизнь.

Новую серию можно посмотреть уже 7 мая на официальном YouTube-канале Оксаны Марченко. А если хотите поделиться своей историей, как вера в Бога помогла вам пережить жизненные трудности, заходите на сайт palomnitsa.com.ua и становитесь душевным донором.