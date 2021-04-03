В воскресенье, 4 апреля, на "Першому Незалежному" смотрите 5-ю серию фильма Оксаны Марченко "Паломница"

Фото из открытых источников

В это воскресенье, 4 апреля, в 15:00 на телеканале "Перший Незалежний" выйдет новая серия авторского проекта Оксаны Марченко "Паломница". Выпуск расскажет историю Голосеевского монастыря.

Фильм раскрывает тему милостыни. Ведь часто люди проходят мимо тех, кто просит их о помощи: кто-то жалеет денег, кто-то брезгует, а кто-то оправдывает свое нежелание помогать тем, что все это мафия. В серии каждый найдет ответ для себя, почему важно не отвернуться от нуждающегося.

Голосеевский монастырь широко известен в православном мире тем, что здесь находятся мощи матушки Алипии. Еще при жизни она молитвой помогала выздороветь даже при самых сложных заболеваниях. И хотя она не канонизирована, сюда приезжают тысячи паломников, чтобы попросить у монахини выздоровления.

Оксана Марченко во всех монастырях выполняет разные послушания. И в этот раз – на кладбище. Посмотреть фильм можно уже в воскресенье, 4 апреля, в 15:00 на телеканале "Перший Незалежний".