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Оксана Марченко выпустила второй фильм своего авторского проекта "Паломница"

Фото из открытых источников

Оксана Марченко выпустила второй фильм своего авторского проекта "Паломница". Это 2 серия об одной из древнейших святынь православного мира.

"Продолжаю рассказ о своём паломничестве и моих новых открытиях... Я уже говорила, что темы, герои и события - не случайны... Сегодня второй фильм о Киево-Печерской лавре... Вы узнаете о том, как 50 метров могут изменить жизнь на 180 градусов..." - написала Оксана Марченко на своей странице в Instagram.

Эта фильм посвящен теме покаяния. Священники расскажут о таинстве исповеди и о встрече души с Богом после смерти. А герой серии в откровенном интервью поделится своей историей о том, как раскаяние в грехах перед Всевышним кардинально изменило его жизнь.

Фильмы "Паломница" - это не художественная выдумка, а реальное паломничество в православные монастыри Украины. В этой серии вы увидите, как Оксана Марченко несла свое послушание на Лаврской кухне. Посмотреть премьеру можно на официальном YouTube-канале телеведущей.

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