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Оксана Марченко выпустила первый фильм своего авторского проекта "Паломница"

Оксана Марченко выпустила первый фильм своего авторского проекта "Паломница" Фото из открытых источников

Оксана Марченко выпустила свой новый авторский проект "Паломница". Первую серию уже можно посмотреть на официальном YouTube-канале телеведущей.

На своей странице в Instagram Оксана Марченко написала, что свой паломнический путь начинает с Киево-Печерской Лавры – одной из самых великих святынь православия. История этого монастыря выйдет в двух частях.

"Этот фильм двухсерийный, хотя о Лавре можно говорить бесконечно - так нескончаемы истории её святых, истории исцелений и чудес у живущих сейчас... Но главное, если вы найдёте свои ответы на сложные вопросы... Только не спешите с выводами: у нас длинный путь", - написала автор проекта у себя в Instagram.

Проект "Паломница" снят в жанре авторского кино. Это цикл фильмов из 12 серий о паломничестве в древнейшие православные монастыри Украины, где найдутся ответы на все вопросы, которые обычно стыдно задать. Во всех фильмах есть свои герои, которые рассказывают, что с ними произошло и как вера помогла им выжить в определенных обстоятельствах.

"Паломница" будет выходить каждую пятницу на YouTube-канале телеведущей. Первую серию уже можно посмотреть, перейдя по ссылке.

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