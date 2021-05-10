Оксана Марченко во время съемок "Паломницы" подарила Филиппу Киркорову икону Божией Матери "Скоропослушница"

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Во время съемок девятой серии авторского проекта Оксаны Марченко "Паломница" телеведущая встретилась с народным артистом РФ, Украины и Молдовы Филиппом Киркоровым и подарила ему икону Божией Матери "Скоропослушница".

Эту икону, по словам Оксаны Марченко, она впервые увидела около 15-ти лет назад, когда лечила душевные раны в Покровском монастыре.

"Помню небольшую икону, которую заливал свет десятка свечей, озаряя лик Богородицы и нежную детскую пяточку. Тогда я подумать не могла, что однажды такая же икона появится в моем домашнем храме. Геронда Григорий, уже почивший настоятель обители Дохиар, где сегодня находится оригинал иконы, благословил написать для меня ее точный список. Почему он так решил – мы уже не узнаем никогда. Каждый список с иконы торжественно провожают из монастыря крестным ходом с цветами и молитвами. За эти годы мне впору составлять книгу чудес, явленных этой иконой, которые случаются с людьми в течение недели после обращения", – поделилась телеведущая.

Подарок Оксаны Марченко очень символичен – этот образ стал первой иконой, вошедшей в домашнюю часовню Филиппа Киркорова.

"Это первая икона, которая зашла сюда. Ты понимаешь?! Первая икона, которая сюда зашла, – она твоя", – сказал артист, выразив слова благодарности.

Филипп Киркоров после беседы с телеведущей сделал ей небольшую экскурсию по часовне, интерьер которой на момент съемок девятого эпизода "Паломницы" только обустраивался. По словам артиста, на строительство каплицы его сподвигло желание сделать для своих детей – дочери Аллы-Виктории и сына Мартина – уголок, где они могли бы побыть наедине с собой: постоять, поговорить и облегчить душу.

Напомним, 7 мая, на YouTube-канале Оксаны Марченко состоялась премьера девятого фильма проекта "Паломница", который поведал о Свято-Николаевском Мукачевском женском монастыре. В новой серии телеведущая рассказала, что означают цвета богослужебных облачений священнослужителей, а также поделилась с телезрителями неписаным правилом, связанным с таинством церковного послушания.

В этом же эпизоде Оксана Марченко показала зрителям икону Божией Матери "Скоропослушница", являющуюся одной из главных святынь Свято-Николаевского Мукачевского женского монастыря.