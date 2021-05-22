Оксана Марченко в своем фильме "Паломница" рассказала, как ее дедушка погиб на фронте

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В новой части своего фильма Оксана Марченко рассказала об истории своей семьи. Во время беседы со своим отцом, Михаилом Марченко, она рассказала о гибели дедушки на фронте. О том, что он погиб при освобождении Венгрии от немецко-фашистских захватчиков.

"А ты помнишь, как мама узнала, что папы нет?", — начала беседу Оксана Марченко.

"Ну, мне было уже 4 года. И я очень хорошо помню все военные события", — ответил Михаил Марченко.

Он рассказал, что его родителей звали Андрей и Лидия. Они сильно любили друг друга. Семья в 1940 году построила дом и ждала своего первенца — Михаила, который родился аккурат к Новому году.

"Мама рассказывала, как отправляли папу на фронт и она передала меня папе в вагон. И все солдаты кричали: "Бери с собой на войну!" И тронулся состав. Женщины бросались к вагонам, цеплялись. Мама рассказывала, состав несколько раз останавливался и она бежала за этим составом. Бомбили, когда наступали немцы, и бомбили, когда отступали. Я помню, прятались уже в погребе. Настолько мне это передалось", — вспоминает Михаил.

Он рассказал, что отец часто писал письма с фронта. Писал о том, что скучает и ждет ответа.

"Мой дед, Марченко Андрей Константинович, героически погиб при освобождении Венгрии от немецко-фашистских захватчиков. Он всегда оставался молодым", — рассказал Михаил Марченко.

Напомним, Оксана Марченко выпустила новую, уже 11-ю, серию "Паломницы", в которой показала киевский Свято-Покровский монастырь, в деталях рассказала о таинстве причастия и о том, почему в его процессе священник может заработать тяжкий грех.