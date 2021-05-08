Оксана Марченко в новой серии "Паломницы" рассказала о неписаном правиле церковного послушания

Скриншот с видео

В пятницу, 7 мая, вышла новая серия авторского проекта Оксаны Марченко "Паломница", которая рассказывает о Свято-Николаевском Мукачевском женском монастыре (Закарпатская область). Во время съемок телеведущая по благословению настоятельницы обители – игуменьи Иларии (Сички) – потрудилась в саду и поделилась с телезрителями неписаным правилом, связанным с таинством церковного послушания.

"Когда паломник приезжает в монастырь, он должен быть готовым выполнить любые послушания, которые ему благословляются. Вам может не нравиться работа, которую вам поручили, – она может быть физически трудной, но отказываться нельзя. Это неписаное правило", - сказала Марченко.

Во время своего визита в Свято-Николаевский Мукачевский женский монастырь телеведущая несла послушание в саду. Вместе с ней трудились монахини Паисия (Бережник) и Анастасия (Будко).



"Вот так, как мы удобряем дерево, так человек должен и душу свою удобрять молитвой, причащением", - сказала во время работы монахиня Паисия (Бережник).

Скриншот с видео

Оксана Марченко отметила, что это довольно сложно, ведь в нынешнее время многие люди не задумываются, зачем им ходить в церковь.

"Каждый для себя по жизни делает вывод, что ему приносит вера. Главное, чтобы мы изменились, чтобы человек изнутри менялся", - пояснила монахиня Паисия (Бережник).

По словам монахини Анастасии (Будко), как дерево плодоносит, так и вера должна приносить плоды. Под последними имеются в виду человеческие добродетели, в числе которых милостыня, прощение и любовь.

Напомним, 7 мая, на YouTube-канале Оксаны Марченко состоялась премьера девятого фильма проекта "Паломница", который рассказывает о Свято-Николаевском Мукачевском женском монастыре. В новом эпизоде телеведущая пообщалась с духовником обители, Высокопреосвященнейшим митрополитом Мукачевским и Ужгородским Феодором (Мамасуевым), который рассказал, почему в воскресный день надо идти в храм.