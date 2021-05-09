Оксана Марченко в новой серии "Паломницы" рассказала, что означают цвета богослужебных облачений священнослужителей

Скриншот с видео

В пятницу, 7 мая, вышла девятая серия авторского проекта Оксаны Марченко "Паломница" – о Свято-Николаевском Мукачевском женском монастыре, что в Закарпатской области. В новом эпизоде своего авторского проекта телеведущая рассказала, что означают цвета богослужебных облачений священнослужителей, а также поинтересовалась у настоятельницы обители – игуменьи Иларии (Сички), почему монахи носят черную одежду.

Так, верхнее богослужебное облачение священника называется фелонь. На вид это длинная и широкая накидка, без рукавов, с прорезью для головы.

"Фелонь – накидка с прорезью для головы и жестким приподнятым оплечьем, которую может надевать только священник во время богослужения. Длинная со спины, спереди она доходит только до пояса, чтобы не сковывать движения иерея во время службы. Фелонь шьют без рукавов. Это символизирует подобие одежды, в которую были одеты апостолы, когда шли на проповедь. На облачении в верхней части нашивается крест, а ближе к подолу – восьмиконечная звезда. Это символ единения в православной церкви Ветхого и Нового заветов", - рассказала Оксана Марченко.

По словам телеведущей, фелонь, как и другие элементы богослужебных облачений, бывает семи цветов, каждый из которых символизирует определенное священное событие или празднуемых святых.

Так, белый цвет – это символ божественного света. В таких облачениях служат на Пасху, Рождество, Богоявление, Благовещение, Преображение и Вознесение.

Пасхальная литургия и вся седмица служится уже в красном облачении, символизирующем любовь Бога к человеческому роду. В таких же ризах служат в дни памяти мучеников.

Желтый или золотой цвет представляет Христа как царя. Это облачение для службы в воскресные дни, дни памяти апостолов, пророков и святителей.

В ризы голубого цвета, которые символизируют небесную чистоту и непорочность, священники одеваются в праздники Богородицы. Зеленый цвет облачения относится к праздникам прославления Святого Духа, а также ко дням памяти подвижников и преподобных.

В ризах фиолетового цвета служат великопостные службы, когда верующие вспоминают страдания и распятие Иисуса Христа. В этот же период священники могут быть в облачениях черного цвета, как символа скорби.

Оксана Марченко отметила, что в черном цвете также всегда шьют одежду для монахов. Почему, – пояснила игуменья Илария (Сичка).

"Черная одежда – это одежда покаяния, одежда скорби. Когда человек приходит в монастырь, он как воин Христов. Воины, когда идут в армию, они тоже меняют свою одежду. Так и мы, когда приходим в монастырь, оставляем свою одежду дома, а облачаемся уже в монашескую, ангельскую одежду", - рассказала она.

Игуменья Илария (Сичка) добавила, что инокиням, или, как их еще называют, рясофорным монахиням, благословляется носить подрясник – длинное одеяние с узкими рукавами, а также рясу – верхнее одеяние с широкими рукавами ниже ладони. Голову они покрывают апостольником – платком с вырезом для лица, закрывающим спину и грудь.

Скриншот с видео





"Постригаясь в мантию или в малую схиму, человек полностью отрекается от мирской жизни и становится монахом. На этом этапе к одежде добавляется параман – небольшой платок с изображением креста. Его носят под одеждой на спине. Поверх подрясника и рясы монахини надевают мантию – длинную в пол накидку без рукавов", - рассказала Оксана Марченко.

Телеведущая отметила, что отдельный тип одежды есть также у схимонахов (монахов, принявших великую схиму), послушанием которых является непрестанная молитва за весь мир. На их облачении – и на одежде, и на головных уборах – вышиты молитвы. Схимонахини еще носят куколь – капюшон, полностью закрывающий голову и лицо.

Напомним, 7 мая, на YouTube-канале Оксаны Марченко состоялась премьера девятого фильма проекта "Паломница", который рассказывает о Свято-Николаевском Мукачевском женском монастыре. Во время съёмок этого эпизода телеведущая несла швейное послушание в обители, а также пообщалась с ее духовником – Высокопреосвященнейшим митрополитом Мукачевским и Ужгородским Феодором (Мамасуевым).