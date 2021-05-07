Оксана Марченко в новой серии "Паломницы" помогла Филиппу Киркорову решиться на важный религиозный шаг

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Оксана Марченко выпустила новую серию авторского проекта "Паломница". В ней рассказывается о воскресенье – почему этот день считается маленькой Пасхой и зачем каждую неделю посещать церковь.

"Я с детства не любила начало недели. Понедельник - день тяжёлый, "видно, в понедельник их мама родила...", школа, работа... все как-то мрачно было в этот день. Но каково же было моё удивление, когда, будучи взрослой, я узнала, что неделя начинается в воскресенье! Вот если бы я знала это раньше, сколько бы лет я не считала понедельник началом, а только продолжением - и многое было бы по-другому..." - написала Оксана Марченко на своей странице в Instagram.

В этом эпизоде "Паломница" отправилась на Закарпатье - в Свято-Николаевский Мукачевский женский монастырь. А также Оксана Марченко встретилась с Филиппом Киркоровым, которому помогла сделать важный шаг в его духовной жизни.

Новый фильм можно посмотреть на официальном YouTube-канале Оксаны Марченко. А если хотите поделиться своей историей, как вера в Бога помогла вам пережить жизненные трудности, заходите на сайт palomnitsa.com.ua и становитесь душевным донором.