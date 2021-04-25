Оксана Марченко в новой серии "Паломницы" получила послушание в приюте для людей с инвалидностью

Скриншот с видео

В пятницу, 23 апреля, вышла новая серия авторского проекта Оксаны Марченко "Паломница". В фильме телеведущая вновь отправилась в Свято-Успенскую Святогорскую лавру, где получила послушание на богадельне – приюте для людей с инвалидностью.

В богадельне при Святогорском монастыре живут в основном люди, которые пострадали от военного конфликта на Донбассе. Многие из них – преклонного возраста, имеют тяжелые хронические заболевания.

"Я ухаживала за людьми, которые уже лежачие, это онкология, инсульты. Очень много мы, человек, наверное, 30, похоронили", - рассказывает монахиня Арсения, которая несет послушание в приюте.

Оксана Марченко поинтересовалась у нее, о чем чаще всего говорят люди, которые находятся на пороге смерти.

"В основном люди каются, что хотели бы вернуть все назад и по-другому прожить. Все, кто умирал, все хотели жить. Это такой человеческий фактор. Мне много задавали вопросов. Скажите, какого греха вы больше всего боитесь. И мне ничего на ум не приходит, кроме одного: это страсть осуждения. Потому что страсть осуждения – это получается, я выше Господа, то есть я сужу. Господь будет нас судить, а за этим многое тянется, как вереница, – это и гордыня, и тщеславие, и все такое", - говорит монахиня.