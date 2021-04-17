Оксана Марченко в новой серии "Паломницы" на "Першому Незалежному" расскажет, почему князь Владимир принял именно Христианство

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В это воскресенье в 15:00 выйдет новая серия авторского проекта Оксаны Марченко "Паломница". В фильме - история Зимненского монастыря, которому более тысячи лет.

Первый деревянный храм обители построил еще князь Владимир, принесший христианство на нашу землю. "Паломница" расскажет зрителю, почему именно эту религию выбрал глава государства для себя и своего народа.

Эпизод поднимает тему крещения. Оксана Марченко расскажет личную историю о крещении своего сына. Телеведущая думала отложить это таинство до момента, когда ребенок вырастет и сможет сделать самостоятельный выбор. Но одна ситуация заставила ее в корне пересмотреть свое решение. О том, что случилось, можно узнать, посмотрев новую серию "Паломницы" в воскресенье, 18 апреля, в 15:00.