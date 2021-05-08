Оксана Марченко в новой серии "Паломницы" на "Першому Незалежному" покажет часовню Филиппа Киркорова

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В это воскресенье, 9 мая, на "Першому Незалежному" выйдет новая серия "Паломницы" - авторского проекта Оксаны Марченко. Телеведущая отправится на Закарпатье в Свято-Николаевский Мукачевский женский монастырь.

Воскресенье – маленькая Пасха. Так священнослужители называют этот день. Они ждут его с нетерпением, чтобы совершить особую службу, на которую соберется весь приход. Ведь воскресение – день для Бога, в который стоит отложить все дела, прийти в церковь ко Всевышнему и провести его с семьей. Именно об этом дне подробно идет речь в новой серии "Паломницы".

В девятом фильме про свой духовный путь рассказывает Филипп Киркоров. Он покажет свою домашнюю часовню, а также решится на шаг, который не мог сделать всю свою жизнь.

Новую серию можно посмотреть уже в это воскресенье на "Першому Незалежному" в 15:00. А если хотите поделиться своей историей, как вера в Бога помогла вам пережить жизненные трудности, заходите на сайт palomnitsa.com.ua и становитесь душевным донором.