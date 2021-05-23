Оксана Марченко в фильме "Паломница" рассказала об истории Свято-Покровского женского монастыря

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Датой основания Свято-Покровского женского монастыря считается январь 1898 года. Это обитель, в которой всегда помогали тому, кто нуждается. Об этом Оксана Марченко рассказала в новой серии своего фильма "Паломница".

Никольский собор — один из самых красивых, величественных и больших храмов в Киеве. Он может вместить около 3 000 человек.

"Под старым раскидистым дубом блаженный Феофил, известный в то время Киево-Печерский старец, сказал: "Быть на этом месте святой женской обители", — эти слова были пророческими.

В это время в семье принца Петра Ольденбургского и принцессы Терезы родилась дочь Александра Петровна, которой суждено будет исполнить пророчество старца — основать монастырь и стать матушкой великой Анастасией", — рассказала Оксана Марченко.

Строительство самого монастыря велось очень быстро, и Александра Петровна принимала в этом непосредственное участие. За год работ удалось построить храм, корпус монашеских келий и еще 12 зданий – больницу с домовой церковью, церковно-приходскую школу для девочек, приют для сирот и бедных детей, приют для незрячих и неизлечимых больных.

"Были предусмотрены бесплатная амбулатория и аптека, просфорня с пекарней, кухня, прачечная, рукодельные мастерские – все, что нужно для полного жизнеобеспечения монастыря", — рассказала Оксана Марченко.

Напомним, Оксана Марченко выпустила новую, уже 11-ю, серию "Паломницы", в которой показала киевский Свято-Покровский монастырь, в деталях рассказала о таинстве причастия и о том, почему в его процессе священник может заработать тяжкий грех.