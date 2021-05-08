Оксана Марченко в фильме "Паломница" рассказала об истории Свято-Николаевского Мукачевского женского монастыря

Скриншот с видео

В пятницу, 7 мая, вышла новая серия авторского проекта Оксаны Марченко "Паломница". В ней телеведущая рассказала об истории Свято-Николаевского Мукачевского женского монастыря (Закарпатская область), а также показала зрителям одну из главных святынь обители – икону Божией Матери "Скоропослушница".

История Свято-Николаевского Мукачевского женского монастыря начинается в XIV веке, когда на Чернечьей горе на берегу реки Латорицы были построены первый деревянный храм и маленькие кельи для монахов Киево-Печерского монастыря.

"Построил этот первый деревянный храм и кельи для пещерных монахов православный князь Федор Корятович, правящий здесь около 700 лет назад. По монастырскому преданию, князь, обходя свои владения, подвергся нападению большой змеи, но призвал на помощь святителя Николая. И был спасен. В благодарность Федор Корятович обещал построить храм в честь своего заступника. Позже, выбирая вдоль реки Латорицы место для строительства храма, князь увидел ангела: стоя над рекой, он указывал на гору. Здесь Федор Корятович и построил обитель, которой суждено было стать оплотом православной веры на Западной Украине даже в самые темные времена", – рассказывает телеведущая.

В Свято-Николаевском Мукачевском женском монастыре много святынь. В их числе – чудотворная икона Божией Матери "Скоропослушница", к которой прихожане обращаются с самыми острыми проблемами и мольбами.

"Недавно приходила женщина. Она настолько слезно благодарила Божью Матерь, что та исцелила ее от тяжелого недуга. Действительно, она чувствуется, эта благодать от иконочки. Это чувствуется сердцем, душой", – поделилась настоятельница монастыря – игуменья Илария (Сичка).

Скриншот с видео





Напомним, 7 мая на YouTube-канале Оксаны Марченко состоялась премьера девятого фильма проекта "Паломница", который поведал о Свято-Николаевском Мукачевском женском монастыре. В новом эпизоде телеведущая также встретилась с Филиппом Киркоровым – он рассказал ей о своем духовном пути и показал зрителям свою домашнюю часовню.