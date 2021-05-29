Оксана Марченко в фильме "Паломница" рассказала об истории Свято-Николаевского монастыря в с. Иза-Карпутлаш

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Оксана Марченко выпустила финальный фильм своего авторского проекта "Паломница". В этой серии телеведущая рассказала о монастырях на Закарпатье, которые называют "малым Афоном".

Среди этих обителей оказался и Свято-Николаевский мужской монастырь в с. Иза-Карпутлаш.

По словам телеведущей, силу села Иза-Карпутлаш на Закарпатье хорошо знают и туристы, и паломники. Первые приезжают сюда за мебелью, шкатулками, сундуками и самыми красивыми пасхальными корзинками. Все это жители села сами плетут из лозы, а слава об их мастерстве расходится далеко за пределы Закарпатья.

Паломники приезжают в Свято-Николаевский мужской монастырь, где в прошлом веке воссиял настоящий современный святой – отец Алексий Карпаторусский, чтобы приложиться к его мощам.

Сегодня в Свято-Николаевском мужском монастыре подвизается 16 монахов. Но в начале ХХ века число насельников было гораздо больше.

"Эта обитель буквально стала колыбелью монашества, ведь молитвами отца Алексия в монахи постригались десятки мужчин и женщин. Часть иноков расходилась по другим монастырям, многие оставались здесь. В советские времена храмы, братские корпуса и хозяйственные помещения были разрушены. Власти построили здесь больницу для больных туберкулезом. И только в начале 90-х прошлого века здесь снова зазвучала молитва", - рассказывает Оксана Марченко.

Напомним, 28 мая Оксана Марченко выпустила финальный фильм своего авторского проекта "Паломница". Этот эпизод расскажет о монастырях на Закарпатье, которые называют "малым Афоном".