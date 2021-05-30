Оксана Марченко в фильме "Паломница" рассказала о житии святого из Западной Украины – преподобного Алексия

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Оксана Марченко выпустила финальный фильм своего авторского проекта "Паломница". В этой серии телеведущая рассказала о монастырях на Закарпатье, которые называют "малым Афоном".

Среди этих обителей оказался и Свято-Николаевский мужской монастырь в с. Иза-Карпутлаш, где в начале XXI века воссияло имя преподобного Алексия.

Благочинный монастыря, архимандрит Матфей (Ризак), рассказал Оксане Марченко, что преподобный Алексий много потрудился для возрождения православной веры на Закарпатье.

"С 1646 года уния, греко-католическая церковь притесняла православную церковь, и практически 300 лет церковь официально не существовала. И уже в период 1900 года много людей заинтересовалось этим вопросом, потому что был пост, надо было исповедоваться, причащаться. Ни одна церковь не принимала людей, наших православных и карпаторуссов, и люди сами начали интересоваться и просили здесь молиться по-православному. Но не было такой возможности, потому что это был канун Первой мировой войны, настроения были политические, и все, что касалось Руси, это все преследовалось и уничтожалось", - рассказывает архимандрит.

В то время люди тайно молились в домах, собирались по 30-40 человек для общей молитвы.

К тем годам Александр Кабалюк уже принял постриг с именем Алексий. Он понимал, как сильно карпатские русины нуждались в православном священнике, поэтому стал ходить по селам и совершать богослужения, чтобы окормлять своих земляков в вере предков. Многие люди впервые в жизни смогли услышать проповедь православного священника.

Как рассказывает Оксана Марченко, слава об отце Алексии разошлась по всей Карпатской Руси. Власти были обеспокоены и установили за ним слежку.

Отца Алексия и его родственников несколько раз арестовывали жандармы, и он был вынужден уехать в Америку. Там он окормлял общину американских карпаторуссов, но, когда узнал о суде над православными русинами на Закарпатье, вернулся на Родину и предстал перед судом во главе своей паствы. Его приговорили к тюремному заключению.

В 2001 году отец Алексий был прославлен в лике преподобных. Но еще задолго до обретения мощей на его могилке уже происходили чудесные исцеления. Каждый, кто прикладывается к мощам святого, может получить от него благословение. Для этого священник с молитвой надевает на голову паломнику шапочку. Мы с Владимиром тоже попросили благословения святого. После посещения этого монастыря Владимир решился рассказать свою очень личную, страшную историю.

Напомним, 28 мая Оксана Марченко выпустила финальный фильм своего авторского проекта "Паломница". Этот эпизод расскажет о монастырях на Закарпатье, которые называют "малым Афоном".