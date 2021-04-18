Оксана Марченко в фильме "Паломница" рассказала о таинстве крещения

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Оксана Марченко выпустила новую серию авторского проекта "Паломница". Фильм расскажет о Зимненском женском Святогорском Успенском монастыре и таинстве крещения.

"С греческого "мученик" переводится, как "свидетель". Именно так называли первых христиан, гонимых за свою веру. С них живьем сдирали кожу, их бросали на растерзание диким зверям, их сжигали на кострах, но даже перед лицом смерти они свидетельствовали о Христе, потому что крещение в те времена принимали осознанно, и это становилось главным событием в жизни", - рассказывает Оксана Марченко.

По словам телеведущей, раньше готовиться к таинству помогали восприемники, крестные, благочестивые христиане, которые становились поручителями за человека, желающего креститься.

"В современной церковной традиции взрослым при крещении восприемники необязательны, но при этом они нужны детям. Вместе с родителями крестные отвечают за душу ребенка перед Богом. Святые отцы советуют крестить детей как можно раньше, чтобы с малых лет духовно напитать их благодатью Божьей", - делится Оксана Марченко.

Также телеведущая отметила, что в тех случаях, когда крещаемый ребенок или взрослый при смерти, а рядом нет священника, таинство может совершить каждый христианин.

"Для этого достаточно трижды окропить человека святой водой с молитвой: "Крещается раб Божий, во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь", - говорит Оксана Марченко.

Напомним, что седьмая серия "Паломницы" уже доступна к просмотру на официальном YouTube-канале Оксаны Марченко. Фильм расскажет о Зимненском женском Святогорском Успенском монастыре и об историях людей, у которых в общении с Богом начиналась новая жизнь.