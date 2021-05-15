Оксана Марченко в фильме "Паломница" рассказала, кто такие "бесноватые" люди и как им помогают в церкви

Скриншот с видео

Оксана Марченко выпустила новую серию авторского проекта "Паломница". В фильме телеведущая рассказала о судьбах одержимых людей и о том, как в церкви им помогают справиться с этим недугом.

Во время своего паломничества телеведущая отправилась в Почаевскую лавру, где издавна помогают одержимым, или, как говорят в народе, "бесноватым".

"Эти люди – изгои. Их, словно прокаженных, боятся, презирают, унижают. Зачастую ими брезгуют даже их братья во Христе, православные христиане. Поэтому в поиске исцеления болящие обычно скитаются по разным храмам и монастырям. Особенно часто их можно встретить в Почаевской и Киево-Печерской лаврах", – рассказывает Оксана Марченко.

Во время съемок фильма две женщины, которые страдают от этого недуга, рассказали телеведущей, что чувствуют во время таких "приступов".

"Сначала болит живот, потом "оно" по всему телу начинает выкручивать руки, ноги. Разные звуки непонятные. Ты не понимаешь, что вокруг происходит", – делится болящая Светлана (имя изменено).

Женщина рассказала, что облегчение после подобных приступов наступает только после сугубой молитвы, покаяния.

"Мне после молитвы легче, когда я помолюсь. Душа моя, вот где бы я ни была, больше лежит к Лавре. Здесь я более нахожу успокоение, умиротворение", – говорит Светлана.

Пресс-секретарь Свято-Успенской Почаевской лавры иеромонах Гавриил (Авдей) рассказал паломнице, когда в истории Церкви впервые начали упоминать о существовании бесов.

"Если мы с вами обратимся к Святому Писанию, мы узнаем с вами, что некий светлый ангел, возомнивший о себе, что он может быть наравне с Богом, сказал, что "вознесуся до небес, поставлю себе престол и буду, яко Бог". Этот светлый ангел и те ангелы, которые вступили с ним в духовный союз, которые хотели совершить эту первую в истории мироздания революцию против Бога-Творца из-за той гордости, которой они поразились, стали ангелами темными. Силой Божией эти духи, восставшие против Бога, были низринуты с небес. И это пространство, которое над землей, воздушное пространство, оно действительно наполнено духами. Нам Господь дает духов добрых в помощь, мы знаем, что у каждого христианина есть ангел-хранитель. Но есть и духи злобы, которые препятствуют человеку жить с Богом", – объясняет иеромонах.

"То есть, получается, бесы – это абсолютно реальные существа? Падшие ангелы, дышащие ненавистью к человеку. По словам святых отцов, они выглядят отвратительно и ужасно, но умело маскируются, могут принимать разные обличия и даже вселяться в людей", – подытоживает Оксана Марченко.

Также телеведущая рассказала, что в Троицком соборе Почаевской лавры проводят особые богослужения, где молятся о здравии таких одержимых людей.

"С этим храмом связана давняя лаврская традиция. Здесь, именно здесь, проводят "вычитки" – особые молебны о здравии одержимых. Обычно эта служба проходит втайне от посторонних глаз", – делится паломница.

Напомним, Оксана Марченко выпустила новую, уже 10-ю, серию "Паломницы", в которой раскрыла проблемы судеб одержимых людей и рассказала, как таким людям помогают в Свято-Успенской Почаевской лавре.