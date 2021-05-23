Оксана Марченко в фильме "Паломница" рассказала, как незамужним девушкам при помощи церкви выйти замуж

Скриншот с видео

Свято-Покровский женский монастырь славится тем, что многие девушки, женщины шли и идут до сих пор и просят на Покров Матерь Божью о муже, о семье. Об этом Оксана Марченко рассказала в своем фильме "Паломница".

"Монастырь славился тем, что очень многие девушки, женщины шли и идут до сих пор и просят на Покров Матерь Божью о муже, о семье. А в чем тут секрет вообще? – спросила Оксана Марченко у игумении Каллисфении (Шамайло).

В беседе игумения Каллисфения (Шамайло) напомнила об украинском свадебном обычае. Невеста выходит замуж в фате, а под вечер мать жениха снимает фату и надевает платок.

"Такой существует обычай на Украине, когда девушка выходит замуж, она в фате, после торжества, уже в конце дня, свекровь снимает фату и надевает платок. И девушка уже должна ходить в платке. Но вот в этот день Матерь Божья Покров, она, как бы покрывало, надевает платок", - рассказала игумения.

Она обратила внимание, что очень много молодежи верят в помощь Матери Божьей.

"И многие говорят, что Матерь Божья помогает, и выходят замуж. Приходят, благодарят", — отметила она.

Игумения Каллисфения (Шамайло) напомнила, что и Матерь Божья всем помогает.

"Никого не отвергает. Так что просите – и дано будет вам. Ищите – обретете", — напутствовала она.

Напомним, Оксана Марченко выпустила новую, уже 11-ю, серию "Паломницы", в которой показала киевский Свято-Покровский монастырь, в деталях рассказала о таинстве причастия и о том, почему в его процессе священник может заработать тяжкий грех.