Оксана Марченко в фильме "Паломница" рассказала, как крестила сына после тяжелой болезни

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Оксана Марченко выпустила новую серию авторского проекта "Паломница". В фильме телеведущая рассказала, как крестила своего сына после тяжелой болезни.



В фильме Оксана Марченко отметила, что некоторые современные родители не спешат крестить детей.



"Мол, нельзя лишать ребенка выбора, пусть вырастет и сам определится. Раньше я тоже так считала. Но, как говорят, атеизм – до первой турбулентности. Для меня она началась в конце 90-х, когда я попала в больницу с моим трехнедельным сыном. Он был очень болен. Врачи пугали. Тогда, укачивая моего плачущего малыша, я подумала, как же ему сейчас не хватает защиты ангела-хранителя. Меня разрушал страх. Но всем болезням назло мой Богом данный мальчик выкарабкался. Больницу я покидала с одной мыслью: немедленно окрестить сына", - делится Оксана Марченко.

По словам телеведущей, окрестить сына сразу после выписки из больницы у нее не вышло – она панически боялась любых инфекций, из-за чего переехала в старый частный дом.



"Я попросила своего папу отвезти нас с малышом в старый бабушкин дом, где никто не жил. Я решила жить отшельницей, пока он не окрепнет. Однажды осмотреть сына пришли врачи. После осмотра я уложила малыша в коляску и пошла их проводить. Что там, два метра до калитки пройти. Как вдруг я услышала щелчок закрывающегося замка. У меня похолодело в душе. Другие двери дома были заперты на доисторические кованные крючки, которые не сдались бы и от взрыва. Я в ужасе металась вокруг дома, кричала, но никто не откликнулся. Мой маленький сын был один в доме, неприступном, как крепость, и я ничем не могла ему помочь", - рассказывает Оксана Марченко.



После безуспешных попыток попасть в дом разочарованная мать заметила, что на чердаке открыто окно.



"Вот она, спасительная соломинка! Рядом с домом росла старая раскидистая яблоня. Я полезла по мокрому, холодному стволу. "До окна слишком далеко, мне не допрыгнуть. Нет, я смогу, нужно просто как следует сгруппироваться. Только бы не сорваться. Только бы не сорваться. У меня нет второго шанса". Я не помню, как прыгнула. Как пролезла в окно. Как больно упала на пол. Я поползла на ободранных коленях с одной мыслью: ребенок захлебнулся или выпал из коляски. Кажется, я ползла целую вечность", - рассказывает телеведущая.



С маленьким сыном Оксаны Марченко все было хорошо, он также неподвижно лежал в колясочке.



"И вот, я рядом. Он дышит, он жив. Сын созерцал мир в той же позе, в которой я оставила его, когда пошла провожать врачей. Это было поистине чудо. Ведь попасть в запертый дом я пыталась несколько часов, хотя мне показалось, что пронеслось тысячелетие. С моих плеч будто свалилась огромная тяжесть, и меня захлестнули рыдания. Именно тогда, роняя на пол тяжелые слезы, в ту минуту полного изнеможения и бессилия, мне открылась эта тайна: Бог есть. Такой настоящий, живой, исполненный любви ко всем людям. Я не хотела испытывать судьбу и не стала ожидать новую турбулентность", - рассказывает ведущая.



Сразу после полного выздоровления мальчика окрестили в Ильинской церкви на Подоле.



Напомним, что седьмая серия "Паломницы" уже доступна к просмотру на официальном YouTube-канале Оксаны Марченко. Фильм расскажет о Зимненском женском Святогорском Успенском монастыре и об историях людей, у которых в общении с Богом начиналась новая жизнь.