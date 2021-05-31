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Оксана Марченко в фильме "Паломница" рассказала историю строительства Свято-Вознесенского Чумалевского монастыря

Скриншот с видео

Оксана Марченко выпустила финальный фильм своего авторского проекта "Паломница". В этой серии телеведущая рассказала о монастырях на Закарпатье, которые называют "малым Афоном".

Во время своего паломничества Оксана Марченко посетила и Свято-Вознесенский Чумалевский женский монастырь.

Эта обитель спрятана на горе недалеко от с. Чумалево. Монастырь был основан трудами Марии Рыбарь, которая своим решением стать монахиней делилась с отцом Алексием Карпаторусским, прославленным сегодня в лике святых.

"Сегодня в обители подвизается 35 сестер. На их плечах большое хозяйство, огороды, сады и, конечно же, молитвенный подвиг", - делится Оксана Марченко.

Как рассказала игуменья Феодосия (Поп), настоятельница монастыря, то, что на этой горе будет стоять монастырь, предсказывалось заранее.

"У нас основание монастыря предсказывал юродивый. Он здесь в пещере жил, ухо к земле прикладывал и говорил: "Я слышу пение монахинь". Строил из палок, как у нас говорят, храм. Люди спрашивали: "Что ты делаешь, Василий?" Он говорит: "Храм, монастырь будет". А люди спрашивают: "Какой монастырь?" А он говорит: "Половина будет жестью покрыта, а половина – деревом". Так и получилось. Открыли монастырь. Матушка-игуменья Мария Рыбарь, основательница этой обители, так и сделала, как он предсказывал", - делится матушка Феодосия.

В этом же монастыре Оксана Марченко получила новое послушание – в коровнике. Под руководством матушки телеведущая подоила корову Зоряну.

Напомним, 28 мая Оксана Марченко выпустила финальный фильм своего авторского проекта "Паломница". Этот эпизод расскажет о монастырях на Закарпатье, которые называют "малым Афоном".

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