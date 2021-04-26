Оксана Марченко в фильме "Паломница" показала уникальный Всехсвятский скит Святогорской лавры

Скриншот с видео

В пятницу, 23 апреля, вышла новая серия авторского проекта Оксаны Марченко "Паломница". В фильме телеведущая рассказала об истории Свято-Успенской Святогорской лавры и показала уникальный скит Всех Святых.

"В 15 минутах ходьбы от Святогорской лавры находится удивительный по своей красоте деревянный скит Всех Святых. Небольшой участок земли, обнесенный деревянным частоколом с массивными воротами и угловыми башнями, стал местом уединения современных монахов", - делится ведущая.

Как рассказывает Оксана Марченко, храмы скита выстроены местными плотниками из массивных сосновых бревен, а кружева деревянной резьбы выполнены в традициях древнего зодчества.

Скриншот с видео

"Этот деревянный скит построен на месте каменного кладбищенского храма Всех Святых, который был взорван после войны в 1947 году. Новый деревянный скит начали строить в 2001 году, а через два года после закладки был возведен храм. За его алтарем нашли себе покой первые почившие братья возобновленной Святогорской обители – схимонах Иоанн, послушники Павел и Сергий", - делится телеведущая.

Подробнее об истории Свято-Успенской Святогорской лавры можно прочитать по ссылке.