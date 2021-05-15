Оксана Марченко в фильме "Паломница" показала уникальный подземный храм преподобного Иова в Почаевской лавре

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Оксана Марченко выпустила новую серию авторского проекта "Паломница". В фильме телеведущая рассказала об истории Свято-Успенской Почаевской лавры, показала его святыни и уникальный подземный храм преподобного Иова.

Преподобный Иов – первый почаевский игумен. В ХVII веке святой основал здесь общежительный монастырь.

До наших дней в монастыре сохранился подземный храм Преподобного Иова в нерукотворной пещере.

"Мы находимся в природной пещере преподобного Иова, который сейчас почивает своими нетленными мощами перед нами. И буквально справа от нас – пещера, где он подвизался, где он затворялся, будучи игуменом. Он часто в этой пещере проводил дни и ночи в молитве", – рассказывает митрополит Владимир (Мороз), наместник Лавры.

По словам Оксаны Марченко, на много метров вглубь этой природной скалы стены словно пронизаны излучением молитв святого.

"Мы знаем, что не раз братия видела, как пещера озарялась фаворским светом. Вся эта скала пропитана милостью Божией, благодатью Святого Духа", – делится митрополит Владимир.

Напомним, Оксана Марченко выпустила новую, уже 10-ю, серию "Паломницы", в которой раскрыла проблемы судеб одержимых людей и рассказала, как таким людям помогают в Свято-Успенской Почаевской лавре.