Оксана Марченко в фильме "Паломница" показала чудотворную икону Божьей Матери "Почаевскую"

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Оксана Марченко выпустила новую серию авторского проекта "Паломница". В фильме телеведущая рассказала об истории Свято-Успенской Почаевской лавры и показала чудотворную икону Божьей Матери "Почаевскую".

"Живое присутствие Богородицы. Именно это я почувствовала возле Почаевской иконы Богоматери, которая, как путеводная звезда, сияет в иконостасе Успенского собора. На волынскую землю этот древний образ еще в XVI веке привез греческий митрополит Неофит. В знак благословения он подарил икону местной помещице Анне Гольской. Вскоре с ее слепым братом произошло чудо", – рассказывает Оксана Марченко.

По преданию, слепой брат помещицы после молитвы перед образом Божьей Матери исцелился. После этого Анна решила подарить этот славный чудотворный образ инокам. С тех пор икона украшает здешний монастырь.

"После смерти помещицы ее наследник похитил икону из монастыря. Но еще большее кощунство сотворила его жена. Вдумайтесь: как-то раз, чтобы развлечь гостей на пиру, она решила потанцевать со святыней", – рассказывает телеведущая.

За такое кощунство Матерь Божия наказала его жену беснованием. И она была одержимой до тех пор, пока они не вернули похищенный образ Богородицы.

Напомним, Оксана Марченко выпустила новую, уже 10-ю, серию "Паломницы", в которой раскрыла проблемы судеб одержимых людей и рассказала, как таким людям помогают в Свято-Успенской Почаевской лавре.