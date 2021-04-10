Оксана Марченко спела с детским хором в Святогорской лавре Песнь Богородицы "Честнейшая"

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В эту пятницу, 9 апреля, вышла новая серия авторского проекта Оксаны Марченко "Паломница". В фильме телеведущая вместе с детским хором Свято-Успенской Святогорской лавры спела Песнь Богородицы "Честнейшая".

Песнь Пресвятой Богородицы − песнопение православной утрени, предшествующее 9-й песни канона. Она составлена на текст хвалебной речи Девы Марии, с прибавлением припева "Честнейшую херувим…" к каждому стиху, откуда получила свое второе, наиболее употребительное название – "Честнейшая".

Во время съемок шестой серии "Паломницы" Оксана Марченко совершила паломничество в Свято-Успенский Святогорский монастырь, познакомила зрителей с его многолетней историей и чудотворными иконами, которые в нем находятся.

В фильме затрагивается и самая наболевшая проблема Украины – братоубийственная война. В 6-й серии Оксана Марченко встречает женщин – матерей, похоронивших своих детей. Одна потеряла сына, который ушел на войну, чтобы защитить украинцев. Другая – похоронила дочь и внучку, которую даже не успели покрестить: они погибли, гуляя в парке, попав под обстрел.

Сегодня в Святогорской лавре, кроме монахов, живут и простые семьи, которые сбежали на несколько недель из дома, чтобы переждать обстрелы. Они были уверены, что скоро вернутся в родные стены, и все будет, как прежде. Но уже живут под покровом Богородицы почти 7 лет.

Свято-Успенская Святогорская лавра хранит немало легенд о Божественной силе. Люди получали исцеления при сложнейших заболеваниях, а те, кто покушался на святыни, заканчивали плохо.

Подробнее о Святогорском монастыре и об историях его паломников можно узнать, посмотрев 6-ю серию проекта "Паломница" на официальном YouTube-канале Оксаны Марченко. Также посмотреть фильм можно в воскресенье, 11 апреля, в 15:00 на "Першому Незалежному".