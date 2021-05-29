Оксана Марченко совершила пешее паломничество по "малому Афону" в Западной Украине

Фото из открытых источников

Оксана Марченко выпустила финальный фильм своего авторского проекта "Паломница". В этой серии телеведущая рассказала о монастырях на Закарпатье, которые называют "малым Афоном".

Среди обителей, которые посетила паломница, были уникальные Свято-Николаевский мужской монастырь в с. Иза-Карпутлаш, храм в честь Нанковской иконы Божьей Матери и Свято-Вознесенский Чумалевский монастырь.

В пешее паломничество Оксана Марченко отправилась с Владимиром Вукстой – экспертом по выживанию в экстремальных условиях, более известным под псевдонимом Голтис.

"Не раз Владимир оказывался на грани жизни и смерти, без еды, воды и даже надежды на спасение. К кому он обращался за помощью и что помогало ему выжить?" - задается вопросом телеведущая.

Владимир Вукста рассказал, что выживать в экстремальных условиях ему всегда помогала вера.

"Я верю в Бога с детства. Благодаря моей бабушке Веронике, которая с детства не пропустила ни одной литургии, потому что ее мама, моя прабабушка Варвара, причащала всех своих детей с рождения. И это семейная традиция. И мы тоже причащаем детей с рождения. И все мои друзья причащают детей с рождения. Если бы все люди придерживались наших православных традиций, то приобретали бы духовное и физическое здоровье", - считает опытный путешественник.

Также Владимир поделился с телеведущей своими воспоминаниями из детства, потому что, по его словам, тяга к путешествиям у него была с самого раннего возраста.

"Благодаря моей бабушке, которая открыла мне вот этот нерукотворный мир природы, я влюбился в этот мир. Когда мне было семь лет, мы с другом сбежали в лес, чтобы заблудиться. И нас искала милиция", - рассказывает экстремал.

На сегодня Владимир Вукста уже преодолел путь через Атлантику, жил 40 дней без еды и 14 дней без воды. В Африке путешественник совершил переправу через речку, кишащую крокодилами, и спускался с 80-метрового водопада.

Путешественник рассказал, что перед каждой своей экспедицией берет благословение у священника.

"Без благословения – нехорошо. Изучаю местные традиции, как, например, здороваться в племени. Изучаю флору и фауну, то есть растительный мир, дикорастущие съедобные корни, растения. Затем просчитываю карты, то есть где мы можем пройти, опять же, не рискуя жизнью", - делится Владимир.

На вопрос Оксаны Марченко о том, какую молитву он читает, когда бывают какие-то экстремальные ситуации, Владимир ответил: "Если очень экстремальные, то "Господи помилуй" или Иисусову молитву. Просто иногда бывает так страшно, что невозможно даже до конца произнести Иисусову молитву", - рассказывает путешественник.

Напомним, что 28 мая Оксана Марченко выпустила финальный фильм своего авторского проекта "Паломница". Этот эпизод расскажет о монастырях на Закарпатье, которые называют "малым Афоном".