Оксана Марченко рассказала об истории Зимненского монастыря и показала уникальную икону, подаренную обители князем Владимиром

Зимненский женский Святогорский Успенский монастырь Фото из открытых источников

Оксана Марченко выпустила новую серию авторского проекта "Паломница". Фильм расскажет о Зимненском женском Святогорском Успенском монастыре и об историях людей, у которых в общении с Богом начиналась новая жизнь.



Один из древнейших монастырей Киевской Руси – Зимненский – находится на Волыни.

"Эти живописные холмы на берегу реки Луга в народе называют "святыми". Они освящаются молитвой уже более тысячи лет. Еще до крещения Руси в этих землях проповедовал славянский просветитель Святой Мефодий, а позже здесь поселились первые монахи будущей обители. Зимненский женский Святогорский Успенский монастырь. Место моего душевного спокойствия. Место, где я чувствую радость и благодать. Возможно, нечто похожее когда-то ощутил и великий князь Владимир. Неспроста он построил здесь свою зимнюю резиденцию, а позже основал на этих холмах монастырь", - рассказывает телеведущая.

В наши дни по благословению настоятельницы монастыря, игуменьи Стефаны, помимо основных послушаний монахини помогают обездоленным, сиротам. При монастыре открыты регентское училище, уютная гостиница и даже офтальмологический кабинет.



Матушка Стефана радушно принимает всех – от простых паломников до президентов и знаменитостей из разных стран.



"Глядя на эту красоту, не верится, что в начале 90-х закрытый со времен Великой Отечественной войны монастырь стоял в руинах. Монахине Стефане тогда было чуть больше 30-ти лет. Она приехала сюда вместе с нынешней благочинной обители матушкой Николаей. Поначалу сестрам пришлось тяжело. Они спали прямо на полу в храме. Ни крыши, ни окон, ни воды, ни тепла. Матушки, конечно, плакали, но молились и никогда не унывали. Испытания лишь закалили их дух. Помочь сестрам люди приезжали со всей страны. Верующие тоннами вывозили мусор, очищали древние иконы и фрески, ремонтировали старые и строили новые храмы. В этом году в Зимнем празднуют сразу несколько знаковых дат. Тридцатилетие возрождения обители, 25 лет получения наивысшего монастырского статуса, ставропигии, переход в подчинение Киевскому митрополиту. И, главное, 1020 лет со дня основания монастыря.



В 1001 году князь Владимир построил на этой земле первый деревянный храм будущего монастыря. Теперь на этом месте каменный Успенский собор. В нем хранится одна из древнейших икон Киевской Руси. Эту икону Божьей Матери великому князю подарил Константинопольский патриарх.



Владимир лично привез ее в Зимнее. От осознания этого у меня дух захватывает. С тех пор этот чудотворный образ стал называться Зимненским. Жаль, что эта икона не может рассказать о своих приключениях и путешествиях. За последние тысячу лет в ее судьбе было многое. В годы Первой мировой войны, спасая святыню, сестры увезли ее в Житомирскую область, потом передали на хранение в Корецкий женский монастырь, где икона хранилась до середины 90-х годов. В то время там жила и матушка Стефана. А когда она стала игуменьей Зимненского монастыря, то попросила вернуть образ в ее родную обитель", - рассказала Оксана Марченко.



Напомним, что седьмая серия "Паломницы" уже доступна к просмотру на официальном YouTube-канале Оксаны Марченко. Фильм расскажет о Зимненском женском Святогорском Успенском монастыре и об историях людей, у которых в общении с Богом начиналась новая жизнь.