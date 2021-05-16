Оксана Марченко рассказала о житии покровителя Почаевской лавры – преподобного Амфилохия

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Оксана Марченко выпустила новую серию авторского проекта "Паломница". В фильме телеведущая рассказала об истории Свято-Успенской Почаевской лавры, показала ее святыни и рассказала о житии местночтимого святого – преподобного Амфилохия.

Сейчас в Лавре почивают мощи нескольких небесных покровителей Лавры, среди которых и мощи преподобного Амфилохия Почаевского.

"Родился Яков Головатюк (так звали святого в миру) в 1894 году в маленьком селе неподалеку от монастыря. Во время Первой мировой войны мог погибнуть в немецком плену, но сумел бежать. Вернувшись домой, юноша принял монашеский постриг в Почаевской лавре. На святой горе он прожил почти полстолетия", – рассказывает Оксана Марченко.

По словам митрополита Владимира (Мороза), наместника Почаевской лавры, преподобный Амфилохий прославился как великий врач, костоправ.

"Не было таких болезней, которых бы он не вылечил. Преподобный буквально указывал, где перелом. И когда люди шли и делали снимок, как раз именно там, где он проводил линию рукой, и высвечивалось на рентгене, что там как раз перелом", – делится наместник.

1 января 1971 года отец Амфилохий отошел к Господу. С тех пор в этот день почтить его память в монастырь стекается множество паломников. Как и при жизни, святой остается скорым помощником для всех приходящих с верой.

В церкви старец прославлен как преподобный, то есть уподобившийся Господу в самых высоких добродетелях. Тем удивительнее, что во время канонизации отца Амфилохия в мае 2002 года нашлись те, кто усомнился в его святости.

"Я увидел даже по лицам присутствующих архиереев, что они, как бы, знаете, сомневались в том, достоин ли он такой ступени святости, на которую Христова церковь хочет его возвести. Когда с алтаря стали выносить раку с мощами, все мы были, понимаете, поражены тем криком, который просто поменялся. И когда поднялся этот крик и рев, понимаете, мы увидели, что там люди падают, в другом месте, и это был признак того, что действительно преподобный, как и при жизни, он исцелял, изгонял из одержимых демонов, то тем более после смерти и после акта канонизации он продолжает совершать те чудеса, которые совершаются до сегодняшнего дня. И это не сказки, это не легенды. Это все – реальность", – рассказывает митрополит Владимир.

Напомним, Оксана Марченко выпустила новую, уже 10-ю, серию "Паломницы", в которой раскрыла проблемы судеб одержимых людей и рассказала, как таким людям помогают в Свято-Успенской Почаевской лавре.