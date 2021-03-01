Оксана Марченко рассказала, как изменились отношения с Владимиром Зеленским

Оксана Марченко 112.UA

Известная украинская телеведущая Оксана Марченко в ходе пресс-конференции для украинских СМИ рассказала о том, какими были ее отношения с Владимиром Зеленским до того, как он стал президентом, и как они изменились.

Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний".

По словам Марченко, будучи занятыми на телевидении, она и Зеленский помогали друг другу.

"И потом всегда, где бы мы ни сталкивались с Зеленским… Ну, вел он там день рождения у Суркиса, представлял там Виктора Владимировича (Медведчука), там, еще кого-то там, вел концерт, где-то еще что-то там он вел, на каких-то встречах, презентациях – ну не мне же вам рассказывать, что телевизионный мир, журналистский мир, я не знаю, как сейчас, потому что я же уже не работаю в поле, да, как мы называем это, студия, каналы и так далее, но мы были все как-то связаны, мы помогали друг другу", — вспоминает Оксана Марченко, отмечая, что "человеческие отношения, они должны существовать и продолжаться".

"Потому что Земля круглая. И кто знает, может быть, однажды ему снова придется ко мне обратиться за помощью. Я, как христианка, конечно же, не откажу и помогу, потому что я христианка", — добавила она.

Однако, по словам телеведущей, "с человеком что-то произошло": "И мы все надеялись, что "о, наконец-то, у нас будет движение вперед, европейская демократия, все, свобода, прекрасно, право, закон и так далее". Но я не знаю, что произошло".

"Поэтому где-то мы подвели черту. Вернее, черта пролегла между ним и нами. Я не хочу, конечно, вспоминать сейчас притчу о Лазаре и богаче, хотя она мне очень нравится, когда вам нельзя сюда, а мы не можем туда. Но это уже случилось. И еще раз говорю о том, что как бы я тогда уважительно ни относилась к этой команде и к этим людям, но их такие низкие угрозы, которые звучат сейчас, нам передают их, они ж вообще просто смешные, и меня даже удивляет, как те сценаристы не понимают, что с такими людьми уже, как я и мой муж сегодня, так не надо поступать, потому что мы - честные граждане своей страны. Это наша родина. "Це наша Україна. І ми живемо тут. Якщо ми комусь не подобаємося, це демократично, нормально, я можу вам не подобатися. Але я маю право на свою думку так само, як і ви маєте право на свою", — отметила Оксана Марченко.

Ранее Оксана Марченко рассказала, как помогла нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому устроиться работать на телевидение.

По ее словам, в 2003 году Зеленский, будучи членом команды КВН "95-й квартал", пришел к ней в гости со своими друзьями-артистами и попросил помочь с организацией регулярных выступлений на ТВ. "Я была гостеприимной и помогла с работой. Уже в конце 2003 года вы стали выходить на канале "1+1"", — сказала Марченко.