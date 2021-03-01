Оксана Марченко презентовала свой новый проект "Паломница" и ответила на вопросы журналистов о своем походе в политику

Оксана Марченко презентовала свой новый проект "Паломница" 112.UA

1 марта в прямом эфире состоялась пресс-конференция Оксаны Марченко для украинских СМИ перед премьерой нового проекта. Телеведущая презентовала "Паломницу", рассказала о своих политических амбициях и ответила на другие вопросы журналистов и гостей: Анны Герман, Владимира Кацмана, Ростислава Сухачева и многих других. Модераторы пресс-конференции – телеведущие Вячеслав Пиховшек, Диана Панченко.

Оксана Марченко начала свое выступление с обращения к журналистам закрытых оппозиционных каналов: "Я хотела бы поддержать всех журналистов, которые работали и продолжают это делать на оппозиционных каналах. Я вас поддерживаю. Вы – те дети, которые всему миру рассказали, что король – голый. Он все это время скрывался за той невидимой, несуществующей мантией народной поддержки, которой на самом деле нет. Он испугался правды, которую вы говорили, потому что вы это делали громко и продолжаете это делать".

Презентуя свой новый проект "Паломница", который выйдет 5 марта, Оксана Марченко отметила, что премьера должна была состояться на одном из закрытых телеканалов – ZІК. Сейчас выпуск первой серии запланирован на YouTube-канале телеведущей.

Также телеведущая отметила, что фильмы "Паломницы" рассказывают об очень важных вещах для всех нас. У каждой серии есть свое название и своя тема. Кроме того, что это действительно паломничество, а не художественная история, мы раскрываем определенную тему – покаяния, прощения, милосердия, любви и др. Герои каждого эпизода рассказывают, что с ними произошло и как вера помогла им выжить в определенных обстоятельствах.

На вопрос ведущей эфира "Что вы чувствуете после того, как вас без суда и следствия назвали террористкой?" Оксана Марченко ответила: "Абсолютно беспочвенные, антиконституционные, внесудебные политические репрессии против моей семьи. Нет ни одного доказательства. Я не знаю, что они там придумывают, это ложь". Также она добавила по поводу деятельности своего мужа: "Никогда ни одной копейки мы ни у кого не взяли, все налоги у нас заплачены. Весь бизнес всегда прозрачный. Какие есть вопросы?". Также телеведущая отметила, что только за 2019 год их семья заплатила в казну более 40 млн грн налогов. За прошлый год, Марченко думает, будет столько же.

В продолжение темы Оксана Марченко рассказала, зачем против нее и ее мужа Виктора Медведчука нынешняя власть ввела санкции: "Вы знаете, какие чудовищные санкции введены против моего мужа и меня. Зачем это сделал наш голый король? Нас устрашить? О, нет, он хотел напустить туману, дыма для украинского общества. Единственная скрытая цель – убрать с политической арены моего мужа Виктора Медведчука, который абсолютно спокойно, последовательно оппонировал этой антинародной власти. Никогда не было в его словах и действиях ничего противозаконного. Это ни у кого не вызывает сомнений. Я считаю, что это внесудебная, политическая расправа".

По поводу своих политических амбиций Оксана Марченко рассказала, что уже написала заявление на вступление в партию "Оппозиционная платформа – За жизнь". В будущих выборах планирует баллотироваться в народные депутаты, а пока будет получать специальные знания. На вопрос, будет ли она создавать отдельную партию, Марченко ответила, что пока не планирует этого делать и будет рядом с мужем. Но не исключает и такого варианта.

Экс-народный депутат Анна Герман, обращаясь к спикеру пресс-конференции, сформулировала свое понимание понятия украинского терроризма: "Оказывается, терроризм, это не то, когда нацики маршируют с факелами, терроризм – это не тогда, когда преследуют за веру или силой свергают власть и делают переворот или когда на улице убивают людей. Это не терроризм, это украинский патриотизм. А украинский терроризм – это когда ты строишь дома для бедных семей, это когда помогаешь обездоленным, навещаешь больных, строишь больницы. Я знаю, вы строите больницы при монастырях. Это называется украинский терроризм", - сказала Герман.

Оксана Марченко в свою очередь в ходе мероприятия отметила, что будет продолжать заниматься благотворительностью, только это будет еще на более высоком уровне. И вместе с мужем сделает все, чтобы люди в Украине жили счастливо и с любовью в сердце.