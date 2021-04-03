Оксана Марченко появилась в образе нищей в фильме "Паломница"

Скриншот с видео

В пятницу, 2 апреля, вышла новая серия авторского проекта Оксаны Марченко "Паломница" о Голосеевском монастыре. В фильме телеведущая появилась в образе нищей, чтобы раскрыть зрителям темы милосердия и милостыни.

В ходе съемок фильма Оксана Марченко рассказала, с какими испытаниями может столкнуться каждый человек, когда захочет проявить милосердие и дать милостыню нуждающимся. Чтобы прочувствовать, с какими трудностями в жизни борются люди без определенного места жительства или просто нуждающиеся – телеведущая, по благословению духовного отца, появилась в образе нищей.

"Никто не должен жить на улице. Никто не должен просить милостыню. Вообще никто. Не должно быть бизнеса на милостыне. Но каждый сегодня живет в своем коконе − удобном, теплом, сытом, более-менее большом или маленьком, но коконе. Но если гусеница не будет мечтать и пытаться выйти наружу, она никогда не станет бабочкой, никогда не сможет взлететь. Господь говорит: "А может быть, в лице вот этой нищей или этого нищего ты даешь милостыню Мне?" − отмечает Оксана Марченко.

В фильме телеведущая также вспоминает слова Иоанна Златоуста: "Милостыня имеет такую же силу, как и святое крещение". То есть, по словам Оксаны, стыдясь сотворить милостыню, мы лишаемся возможности оставаться детьми Христа.

"Помните, Господь сказал: "Они будут с вами всегда, чтобы мы подавали им милостыню". А может быть, это они вот так незримо подают милостыню нам, будучи теми маяками, которые светят нашим жизненным кораблям, чтобы не разбиться о рифы бездушия, черствости, тщеславия? Если мы не будем подавать милостыню, мы перестанем быть людьми или вообще чувствовать хоть что-то в своей душе. Да, милостыня должна вспотеть в твоей руке. Да, подавая милостыню, лучше бы знать, кому ты помогаешь. А не думать, что ее пропьют, проедят, прогуляют, это мафия. Ну и что? Но отдавая от себя этот рубль, ты не становишься беднее. Хорошо, если нет денег, ты можешь сделать что-то руками. Ты можешь сказать хорошее слово. Ты можешь заказать панихиду. Ты можешь помолиться. Или ты можешь просто сказать: "Спасибо тебе, брат или сестра, спасибо тебе, человек, что ты не оставил меня, не прошел мимо", − уверяет Оксана Марченко.

Напомним, что премьера уже пятого фильма проекта "Паломница" о Голосеевском монастыре состоялась в пятницу, 2 апреля, на YouTube-канале Оксаны Марченко. В этой серии телеведущая раскрывает тему милостыни и, как и в предыдущих сериях, несет послушание в монастыре − в этот раз на кладбище.