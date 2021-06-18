Оксана Марченко помогла спасти брошенных на кладбище в Одессе инвалидов

Все трое инвалидов, пациентов одесской психлечебницы, жестоко выброшенных на кладбище умирать, теперь обрели дом и уход в Одесском Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре у Серафима Шевчик. Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написал детский писатель Сергей Бакуменко, сообщает издание "Взгляд из Одессы".

По его словам, это чудо с Божией помощью сотворила Оксана Марченко - автор православного сериала "Паломница". "Она не оставила в беде несчастных. Встретившись и пообщавшись со мной, Оксана сказала: - Сергей! Вы молодец, что не прошли мимо этих людей, я вам обещаю, я не оставлю их..." И она не оставила. Сдержала свое слово...

Мы все сегодня победили. Правда восторжествовала. Слава Богу за всё! Я счастлив, что стал маленьким звеном в этой истории", - отметил Сергей Бакуменко.

В своём сообщении он назвал всех кто не прошел мимо этих несчастных. Это клирик одесского храма Дмитрия Ростовского Отец Дмитрий Чеботарёв, депутат горсовета Лилия Леонидова и директор реабилитационного центра Олександр Лимзаев.