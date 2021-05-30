Оксана Марченко показала удивительную Нанковскую икону Божьей Матери, которую просят об устройстве семьи

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Оксана Марченко выпустила финальный фильм своего авторского проекта "Паломница". В этой серии телеведущая рассказала о монастырях на Закарпатье, которые называют "малым Афоном".

Среди этих обителей был храм в честь Нанковской иконы Божьей Матери в с. Нанково.

Как рассказала Оксана Марченко, здесь Божья Матерь в ХVII веке явила пастухам свою икону. На этом месте забил источник с целебной водой. Продолжает являть чудеса это святое место и ныне.

"Когда село только появилось, люди пасли скот и на этом месте нашли икону Божьей Матери. Это место озарилось огромным сиянием. Из глаз Божьей Матери текли слезы. Созвав всех людей, чтобы принять общее решение и построить на этом месте святой храм, позвали владельца этой земли. Но, к сожалению, он отказал и сказал, чтобы икону отвезли в то место, где уже что-то построено", - рассказывает священник Дмитрий Шутко.

После слов владельца земли икону положили в повозку, запрягли волов и начали их погонять, но волы не сходили с места. Запрягли еще вторую, третью пару волов – они стояли.

"Икона не хотела оставлять это место. Но, когда начали называть возможные места, куда можно перевезти икону, и назвали город Мариапоч, тогда волы сами двинулись вдоль старой дороги к г. Хусту, где сейчас находится поле нарциссов. Позже в легендах, в стихах говорили, что это была та дорога, которой везли икону, и из слез Божьей Матери выросли эти необыкновенные цветы. Так оно и есть. Икона изображается на фоне цветов", - делится священник.

На месте, где явилась икона, забил источник с целебной водой. Множество людей приходили и исцелялись от неизлечимых болезней.

К нанковской иконе Божьей Матери, как рассказал Оксане Марченко батюшка, паломники часто обращаются с просьбами устроить личную жизнь и стать родителями, а спустя время приезжают уже семьями, с детками и благодарят Божью Матерь.

Напомним, 28 мая Оксана Марченко выпустила финальный фильм своего авторского проекта "Паломница". Этот эпизод расскажет о монастырях на Закарпатье, которые называют "малым Афоном".





