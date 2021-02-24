Около 10 тыс. украинцев могут остаться без вакцины Pfizer из-за отсутствия специальных шприцев

Американская вакцина против коронавируса Pfizer REUTERS

Если Украина не закупит специальные - "экономные" - шприцы с малым мертвым пространством, она рискует потерять значительные объемы препарата Pfizer. Об этом пишет Анна Пешкова в материале "Пластик и иголка. Как Украина может "слить" 20 тыс. доз вакцины Pfizer" для 112ua.tv.

В ампулах Pfizer, 117 тыс. доз которого Украина планирует получить в рамках Covax, обнаружено переполнение: вместо 5 доз из флаконов можно извлечь 6, а то и 7. Однако сделать это можно только специальными шприцами, на стенках которых остается минимум препарата. О закупках таких шприцев для Украины через Crown Agents пока ничего неизвестно.

"Исходя из полного отсутствия в украинском информпространстве соответствующих данных, велик риск, что при получении вакцины Pfizer шестые дозы будут попросту "слиты" из-за недальновидности чиновников. С учетом того, что Украина готовится получить 117 тыс. доз вакцины, это минимум 19,5 тыс. потерянных доз, или 10 тыс. человек, которые могут остаться без вакцины с эффективностью в 96% (по данным эпидемиологического отдела Минздрава Израиля)", - пишет автор материала.

Теоретически если Украина все-таки будет использовать Pfizer, врачи могут попробовать "вытащить" последние дозы за счет 1-миллиметровых шприцев. Хотя при этом велик риск, что часть препарата все-таки пойдет "в утиль", если медики не смогут набрать вакцину с ювелирной точностью.

Стандартные шприцы поставляются в Украину вместе с вакцинами. Судя по данным Prozorro, у украинских производителей государство их не заказывает.

"Основной "шприц-единичка" на этот год полностью раскуплен у украинских линий под другие страны. Получается бред сивой кобылы: наши шприцы будут уезжать за границу, а мы будем через Сrown Agents получать импортные шприцы, которые произведены в других странах. Зачем это нужно, почему нельзя дать работу украинским инженерам, заводам, почему нельзя здесь производить шприцы и платить налоги, я не понимаю. Почему украинским заводам дали возможность продавать шприцы за границу, а не продавать их государству, – необъяснимо", - подчеркивает директор сети магазинов медицинских товаров "Медтехника" Алексей Давиденко.