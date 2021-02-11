Ограничения на движение грузовиков ввели уже в семи областях и Киеве, - ГСЧС

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К расчистке дорог привлечено около 1 тыс. 600 человек и 1 тыс. 200 ед. техники

В результате ухудшения погодных условий в столице и семи областях страны ввели ограничения движения тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, чтобы обеспечить эффективную работу дорожной снегоуборочной техники, ограничения действуют:

г. Киев - с 7:00 11.02.2021 на въезд в г. Киева на а/д М-01 Киев-Чернигов,

М-03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь);

М-03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь); Львовская область – с 08:30 11.02.2021 на а/д Н-09 Мукачево-Львов на участке Львов-Рогатин (до границы с Ивано-Франковской областью);

Ивано-Франковская область – с 08:00 11.02.2021 на а/д Н-09 Мукачево-Львов на участке Рогатин-Львов (к границе с Львовской областью);

Закарпатская область-с 06: 15 11.02.2021, на перевальных участках дорог (Латирский, Абранский перевалы) на А / д М-06 Киев – Чоп;

Черкасская область – с 10:00 11.02.2021 на а/д М-05 Киев-Одесса,

а/д Р-01 Киев-Знаменка и а/д Н-08 Борисполь-Запорожье (через г. Кременчуг) – м. Мариуполь - в пределах области;

а/д Р-01 Киев-Знаменка и а/д Н-08 Борисполь-Запорожье (через г. Кременчуг) – м. Мариуполь - в пределах области; Ровненская область – с 11:00 11.02.2021 на а/д М-06 Киев-Чоп в пределах области;

Черниговская область – с 10:00 11.02.2021 на а/д М-01 Киев-Чернигов и Н-07 Сумы-Юнаковка - в пределах области;

Тернопольская область - с 12:30 11.02.2021 на А/Д М-09 Тернополь-Рава-Русская, М-12 Стрый-Кропивницкий-Знаменка и М-19 Доманова-Черновцы-Тереблече –

в пределах области.

Напомним, учитывая непогоду школы Львова перевели на дистанционное обучение, городские власти рекомендуют объявить пятницу, 12 февраля, выходным для учреждений, организаций и предприятий.