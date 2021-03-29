Офис Зеленского до сих пор не предоставил суду доказательств, на основании которых к телеканалу NEWSONE были незаконно применены санкции

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Офис президента Украины, как и СНБО, так и не предоставил доказательств, которые могли бы свидетельствовать о наличии каких-либо оснований для применения санкций в отношении телеканала NEWSONE и прекращения его работы.

Об этом заявил адвокат телеканала NEWSONE Василий Сметана.

Предоставление таких доказательств ожидалось на заседании Верховного суда, которое состоялось в понедельник, 29 марта 2021 года.

Также судом было отказано в удовлетворении ходатайств об истребовании таких доказательств от СБУ и в допросе в открытом судебном заседании секретаря СНБО Алексея Данилова.

Иск в отношении президента Украины Владимира Зеленского, третьими лицами по которому выступили СНБО и СБУ, был подан телеканалом NEWSONE (ООО "Новини 24 години") и находится на рассмотрении Верховного суда. Требованием телеканала является признание противоправным и отмена указа Президента Зеленского о наложении санкций №43/2021 от 02.02.2021.

Следующее заседание суда состоится 26 апреля 2021 года.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK. 26 февраля журналисты незаконно закрытых телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NEWSONE и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

3 марта Верховный суд открыл производство по нескольким искам от телеканалов, на которые были наложены санкции решением СНБО. В настоящее время производство открыто по трем искам от компаний ООО "Новини 24 години" (NEWSONE), ООО "Лидер-ТВ" и ООО "Новий формат ТВ" (телеканал "112 Украина").