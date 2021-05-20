Одобренные вакцины эффективны против всех COVID-вариантов, - ВОЗ

В организации добавили, что количество новых случаев заболевания коронавирусом за мест снизилась на 60%

"Хочу подчеркнуть, что все варианты вируса COVID-19, которые уже существуют, реагируют на имеющиеся и одобренные вакцины (против коронавируса, – ред.)", - отметил он.

Также Клюге добавил, что индийский штамм коронавируса B.1.617 уже присутствует в 26 из 53 стран европейского региона.

В то же время глава Европейского бюро ВОЗ подчеркнул, что количество новых случаев заболевания коронавирусом за мест снизилось на 60%.

Ранее сообщалось, что наибольшее количество побочных эффектов после получения прививки от коронавируса зафиксировано от препарата Covishield (AstraZeneca индийского производства). В то же время, самыми безопасными по объему жалоб являются вакцины CoronaVac и Pfizer.