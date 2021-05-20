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Одобренные вакцины эффективны против всех COVID-вариантов, - ВОЗ

Ханс Клюге Фото из открытых источников

В организации добавили, что количество новых случаев заболевания коронавирусом за мест снизилась на 60%

Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге заявил, что одобренные на сегодня вакцины против коронавируса демонстрируют эффективность против всех штаммов COVID-19. Об этом он сказал на брифинге.

"Хочу подчеркнуть, что все варианты вируса COVID-19, которые уже существуют, реагируют на имеющиеся и одобренные вакцины (против коронавируса, – ред.)", - отметил он.

Также Клюге добавил, что индийский штамм коронавируса B.1.617 уже присутствует в 26 из 53 стран европейского региона.

В то же время глава Европейского бюро ВОЗ подчеркнул, что количество новых случаев заболевания коронавирусом за мест снизилось на 60%.

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Ранее сообщалось, что наибольшее количество побочных эффектов после получения прививки от коронавируса зафиксировано от препарата Covishield (AstraZeneca индийского производства). В то же время, самыми безопасными по объему жалоб являются вакцины CoronaVac и Pfizer.

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