Одновременная вакцинация от COVID-19 и гриппа безопасна, но есть нюанс, - ВОЗ

Перед прививкой необходимо проконсультироваться с врачом о показаниях к применению обеих вакцин

Одновременная вакцинация от коронавируса COVID-19 и гриппа безопасна, однако перед этим следует проконсультироваться с врачом о показаниях к применению обоих препаратов. Об этом сообщила глава департамента Всемирной организации здравоохранения по обеспечению готовности к особо опасным инфекциям Сильви Брийан, передает пресс-служба ВОЗ .

"Безопасно ли вводить вакцину против гриппа и COVID-19 одновременно? Да! В распоряжении организации имеются результаты нескольких исследований, которые показали, что одновременно принимать вакцины от коронавируса и гриппа безопасно. Но перед такой прививкой необходимо проконсультироваться с врачом о показаниях к применению обеих вакцин", - сказала она во время выпуска программы ВОЗ "Наука за пять минут".

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Напомним, ранее специалист отдела иммунизации Центра общественного здоровья Елена Левченко говорила, что вакцинация против коронавируса не защищает от гриппа.

"Если человек имеет желание вакцинироваться, то должен обязательно обратиться к семейному врачу или педиатру, который проинформирует об алгоритме действий для вакцинации против гриппа за собственные средства. Интервал между дозами введения вакцин против СOVID-19 и против гриппа должен быть по меньшей мере 2 недели от последней вакцинации. Мы рекомендуем вакцинироваться и от СOVID-19, и от гриппа", - подчеркнула она.