Одного заболевшего коронавирусом "Дельта" в Украине уже выписали, - Кузин

Игорь Кузин РБК-Украина

Сейчас проверяют людей, с кем он контактировал

Два случая заболевания в Украине коронавирусом "Дельта" не связаны друг с другом. Один из заболевших уже выписан из больницы, сейчас проверяют, кто мог контактировать с больными. Об этом в интервью ТСН сказал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"По состоянию на сегодня, в Украине были лабораторно подтверждены два случая инфицирования именно штаммом "Дельта". Эти случаи не связаны между собой. Это члены двух разных семей", - сказал Кузин.

Он отметил, что инфицированных связывает лишь то, что они прибыли из стран, где сейчас наблюдается вспышка заболеваемости, вызванная вирусом "Дельта".

"Один человек - в среднем состоянии тяжести. Результаты (тестирования-ред.) были получены 22 июня. И сейчас происходит процесс эпидемиологического расследования этих случаев. Поэтому у тех людей, которые контактировали, или находятся в зоне риска, могут быть дополнительно отобраны пробы образцов. Для того, чтобы предупредить или отменить дальнейшее распространение (штамма "Дельта" - ред.)", - добавил главный санврач.

Напомним, Совет безопасности и обороны Украины (СНБО) разработал рекомендации для граждан и государственных учреждений по противодействия распространению "индийского" штамма коронавируса "Дельта". Соответствующие меры должно утвердить правительство.