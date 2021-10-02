Одна область соответствует оранжевой зоне, еще в двух ухудшаются показатели, - Минздрав

Показатели Черновицкой области соответствуют оранжевой зоне карантина

По состоянию на утро, 2 октября один регион Украины соответствует оранжевой зоне карантина, а у двух других - ухудшаются эпидпоказатели. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, в данном регионе превышен уровень госпитализации больных коронавирусом - 62 на 100 тысяч населения, вместо разрешенных 60.

Кроме того, в Черновицкой области высокий уровень COVID-заболеваемости - 558 на 100 тысяч населения, хотя должно составлять не более 75.

Между тем Сумская область демонстрирует красные показатели по коэффициенту выявления случаев COVID-19, он составляет 20,9%. Его норма должна составлять не более 20%.

Также ситуация ухудшилась в Запорожской области. Там динамика госпитализаций COVID-больных составляет 50,9%.

Как известно, норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевания должна составлять не более 50%.

Минздрав

Напомним, ранее мы писали, что только две области Украины находятся в оранжевой зоне эпидемической опасности, где превышены показатели темпов распространения COVID-19. По состоянию на 29 сентября "оранжевыми" были Донецкая и Черновицкая области.