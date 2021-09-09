Одна доза вакцины не даст привилегий в красной зоне, – Кузин

Те, кто получил только одну дозу, будут освобождаться от ограничений только в желтой зоне карантина

Привитые одной дозой вакцины от коронавируса будут освобождаться от ограничений только в желтой зоне. Для привилегий в красной понадобится полный курс COVID-вакцинации. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игоря Кузина в эфире "Право на власть" .

"Большинство ограничений, которые будут в желтом и красном уровне опасности, не будут применяться к вакцинированным. При этом для желтого уровня будет достаточно одной дозы вакцины, а для красного потребуется полный курс прививок", – сказал он.

Напомним, главный санитарный врач Игорь Кузин также сообщал, что в Украине введут зеленый и желтый сертификат вакцинации от COVID-19. Один из них будет исключительно для внутреннего использования, а второй будет выдаваться после двух доз прививок от COVID-19.