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Одна доза вакцины не даст привилегий в красной зоне, – Кузин

Игорь Кузин Фото из открытых источников

Те, кто получил только одну дозу, будут освобождаться от ограничений только в желтой зоне карантина

Привитые одной дозой вакцины от коронавируса будут освобождаться от ограничений только в желтой зоне. Для привилегий в красной понадобится полный курс COVID-вакцинации. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игоря Кузина в эфире "Право на власть".

"Большинство ограничений, которые будут в желтом и красном уровне опасности, не будут применяться к вакцинированным. При этом для желтого уровня будет достаточно одной дозы вакцины, а для красного потребуется полный курс прививок", – сказал он.

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Напомним, главный санитарный врач Игорь Кузин также сообщал, что в Украине введут зеленый и желтый сертификат вакцинации от COVID-19. Один из них будет исключительно для внутреннего использования, а второй будет выдаваться после двух доз прививок от COVID-19.

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