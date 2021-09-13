Один парламент не сможет удержать повышение тарифов на квартплату, - Кушнир

Светлана Кушнир Facebook / Светлана Кушнир

Эксперт подчеркнула основные вещи, о которых забывают

Одна лишь Верховная Рада Украины не сможет удержать повышение тарифов на квартплату. Об этом заявила политический эксперт Светлана Кушнир в эфире "Першого Незалежного".

"Для того, чтобы это сделать не может один парламент каким-то образом проконтролировать. Ну хорошо, у них есть контролирующие функции, что они могут сделать? Они могут создать очередную ВСК (временную следственную комиссию) и вызвать главу "Нафтогаза", который не придет, или министра энергетики, который тоже заместителей, как они любят, пришлет – чтобы отчитались, чего вдруг такие тарифы. Ну они и скажут, так на европейских рынках все подорожало, поэтому и у нас подорожало", - сказала она.

Кроме того, Кушнир отметила основные вещи, о которых забывают.

"Но забывают об основных вещах: добыча собственного газа - она увеличилась? За последние 5 лет она уменьшилась. Компенсации местным общинам и нашим украинцам в виде жилищно-коммунальных субсидий – они, что выросли? Нет, они в 3 раза уменьшились. Вы вообще думаете каким-то образом спасать ситуацию в "Энергоатоме"? У нас сейчас эти 15 блоков, которые вы остановили для того, чтобы украинцы заплатили по зеленому тарифу нашим олигархам, вы думаете спасти самый дешевый вид генерации электроэнергии? Той электроэнергии, которую нам с 98 копеек подняли на 1,68, и теперь говорят "та мы вам немножко там уменьшим на 20 копеек", - подчеркнула эксперт.

Напомним, ранее в Украине вступили в силу изменения в законодательство, которыми отменен запрет ограничивать оказание жилищно-коммунальных услуг гражданам в случае наличия задолженности. Сейчас отключение услуг запрещается только на период действия красного уровня карантина.