Одесский припортовый завод остановил свою работу
Пока остается шанс провести приватизацию ОПЗ
"Одесский припортовый завод останавливается. К сожалению... Факт, что "окно возможностей" для стабилизации завода закрылось", - написал он.
По словам Щурикова, пока остается шанс провести приватизацию ОПЗ.
Как известно, Фонд государственного имущества планирует в следующем году осуществить приватизацию Одесского припортового завода.
ОПЗ выпускает продукцию с 1978 года.
Предприятие специализируется на производстве аммиака, карбамида и другой химической продукции.
Завод также принимает и перегружает в морские суда на экспорт продукцию других предприятий Украины и России: аммиак, карбамид, метанол и жидкие комплексные азотные удобрения.
Химическая продукция от других предприятий поступает на перегрузочные комплексы завода по железной дороге и аммиакопроводу Тольятти-Горловка-Одесса длиной 2417 км.
Напомним, в 2020 году исполняющий обязанности председателя правления Одесского припортового завода Николай Синица обратился в Фонд госимущества и наблюдательного совета госпредприятия о уменьшение зарплаты в 10 раз. По контракту он должен был зарабатывать 630 тыс. гривен в месяц.