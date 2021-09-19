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Одесский припортовый завод остановил свою работу

Одесский припортовый завод. Фото: РИА Новости

Пока остается шанс провести приватизацию ОПЗ

ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) остановил свою работу. Об этом сообщил первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков в своем Facebook.

"Одесский припортовый завод останавливается. К сожалению... Факт, что "окно возможностей" для стабилизации завода закрылось", - написал он.

По словам Щурикова, пока остается шанс провести приватизацию ОПЗ.

Как известно, Фонд государственного имущества планирует в следующем году осуществить приватизацию Одесского припортового завода.

ОПЗ выпускает продукцию с 1978 года.

Предприятие специализируется на производстве аммиака, карбамида и другой химической продукции.

Завод также принимает и перегружает в морские суда на экспорт продукцию других предприятий Украины и России: аммиак, карбамид, метанол и жидкие комплексные азотные удобрения.

Химическая продукция от других предприятий поступает на перегрузочные комплексы завода по железной дороге и аммиакопроводу Тольятти-Горловка-Одесса длиной 2417 км.

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Напомним, в 2020 году исполняющий обязанности председателя правления Одесского припортового завода Николай Синица обратился в Фонд госимущества и наблюдательного совета госпредприятия о уменьшение зарплаты в 10 раз. По контракту он должен был зарабатывать 630 тыс. гривен в месяц.

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