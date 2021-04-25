Одесская область перешла из "красной" зоны карантина в "желтую"

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Новые ограничения вступили в действие с 00:00 25 апреля

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отменила "красную зону" для Одесской области. Регион с 25 апреля переходит сразу в "желтую зону". Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 25 апреля 2021 года “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Одесской области, и применить на территории Одесской области ограничительные противоэпидемические меры предусмотрены для “желтый” уровень эпидемической опасности", - написал чиновник.

Таким образом, с сегодняшнего дня в регионе ослабили карантин. В области снимают запрет с работы ТРЦ, кафе, ресторанов массовых мероприятий. Вступают в силу ограничения "желтох" зоны.

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Ранее сообщалось, что в Киеве и 17 областях уровень госпитализаций больных коронавирусом превышает показатель 60 на 100 тыс. населения. В красной зоне остаются столица и 12 областей.