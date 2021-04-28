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В Украине в этом году оценивания учащихся может проходить дистанционно, - МОН

Фото из открытых источников

Для этого будут необходимы новейшие технологии онлайн-обучения

В этом году украинских школьников в конце учебного года могут оценивать дистанционно. Об этом говорится в письме-разъяснении Министерства образования и науки об организованном завершении 2020/21 учебного года.

"Оценки, в частности итоговое, результатов обучения соискателей образования может происходить (при необходимости) с использованием технологий дистанционного обучения", - говорится в документе. 

Кроме этого, в ведомстве отметили важность перевода школьников на следующий год обучения и выдаче ученикам табелей или документов об образовании в условиях усиленных противоэпидемических мероприятий.

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Ранее сообщалось, что в МОН запретили проведение конкурсов во время нынешнего зачисление детей к первым классам в школы. Исключением является лишь зачисление детей в учреждения специализированного образования и частные учебные заведения.

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